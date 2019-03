OM : C'est mérité, les dirigeants vont donner à Kamara le salaire de Caleta-Car

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Lors du prochain mercato estival, l'Olympique de Marseille va faire un grand ménage au sein de son effectif.

Les joueurs indésirables, comme Abdennour ou Hubocan, vont faire leurs valises, avec des cadres, comme Rolando. Mais en attendant cette vague de départs, l'OM veut assurer ses arrières en prolongeant Boubacar Kamara. Courtisé par de grands clubs européens sur le marché des transferts, l'international U20 devrait finalement rester à Marseille. Titulaire indiscutable aux côtés de Duje Caleta-Car depuis plusieurs mois, le défenseur central de 19 ans va devenir l'une des têtes de gondole, avec Maxime Lopez, du projet de formation lancé par la direction phocéenne. Ce que L'Equipe ne cache pas.

« Sous contrat jusqu'en 2020, le Marseillais est en négociations très avancées avec ses dirigeants pour une prolongation qui semblait encore très incertaine en janvier. Les deux parties seraient désormais très proches d'un accord final. Au club, on précise toutefois qu'il reste encore des détails à régler. Et ce ne serait pas une simple formule d'usage. Il s'agirait notamment de la durée du futur contrat : deux ou trois ans, l'option privilégiée par les dirigeants qui souhaitent s'inscrire sur la durée. Les positions sur le montant de sa future rémunération se seraient, en revanche, nettement rapprochées après des premières propositions de l'OM très éloignées des attentes du joueur et de son entourage. Il est déjà acquis qu'il fera un bond salarial très conséquent, multipliant son salaire par quatre ou cinq, pour le placer à peu près au même niveau que Caleta-Car, qui émarge à environ 200 000 euros brut mensuels », explique le journal, qui précise que l'OM veut boucler ce « dossier hautement symbolique » avant la fin de saison, histoire d'envoyer un signal positif.