OM ‍: C'est la panique, Francfort fonce sur Vitinha

Par Guillaume Conte

L'Eintracht Francfort cherche un avant-centre en urgence, et regarde du côté de l'OM où Vitinha intéresse les dirigeants allemands. Il va falloir faire très vite, si jamais cet intérêt se concrétisait.

Pour pouvoir céder Randal Kolo-Muani au Paris SG, l’Eintracht Francfort a mis un nouvel élément dans la balance. Outre le prix du transfert qui semble proche d’être trouvé, le club allemand entend bien trouver un remplaçant de taille à l’attaquant français avant de le laisser partir. Et à quelques heures de la fin du marché des transferts, une folle rumeur parcourt Marseille. En effet, plusieurs informateurs ou médias, comme l’insider Marwan Belkacem ou le compte Be Football, laissent entendre qu’une attaque de Francfort pour recruter Vitinha pourrait arriver sur les bureaux de l’OM. Avec l’argent récupéré pour le transfert de Kolo-Muani, la formation allemande arriverait avec les poches pleines dans le but d’effectuer une offre difficile à refuser. De quoi monter au-delà des 35 millions d'euros ? Pablo Longoria reste en tout cas attentif.

Francfort a une heure pour boucler

Touche pas à Viti @Francfort_FR — MB (@MarwanBelkacem) September 1, 2023

Surtout pour un joueur payé très cher à Braga il y six mois, et qui n’a pas encore répondu aux attentes même s’il y a désormais du mieux dans ce nouvel exercice. La rumeur se propage donc rapidement, alors que le marché des transferts ferme encore plus tôt en Allemagne, pour boucler à 18h00. Néanmoins, si Francfort veut recruter un attaquant pour compenser le départ de Kolo-Muani, c’est maintenant que cela se joue, et Vitinha fait partie des pistes à l’étude. Si rien ne devait fonctionner, c’est le PSG qui pourrait pleurer en ne récupérant pas l’international français.