OM : Brassard ou pas, Payet abandonne son rôle de capitaine

Dans : OM, Ligue 1.

Victime des choix de Rudi Garcia ces dernières semaines, Dimitri Payet n’est plus titulaire à l’Olympique de Marseille.

Pire, le milieu offensif arrive loin dans la hiérarchie de son entraîneur qui a préféré lancer Clinton Njie pour la fin de match contre l’AS Saint-Etienne (2-0) dimanche. Autant dire que ce choix a dû affecter l’international français. Mais que les supporters se rassurent, Payet ne fera pas d’histoire. Le Réunionnais continue de travailler sérieusement à l’entraînement, sans montrer ses états d’âme, assure le quotidien L’Equipe, qui rapporte tout de même un signe de frustration.

En effet, le capitaine de l’OM sent que son statut ne vaut plus grand-chose. On le sait, un simple remplaçant perd forcément en crédibilité au sein d’un groupe. C’est pourquoi Payet se met volontairement en retrait lors des avant-matchs, préférant laisser d’autres cadres motiver l’équipe. Il faut dire que l’ancien Stéphanois, qui n'a toujours pas joué avec Mario Balotelli, n’a que peu de chances de retrouver sa place compte tenu de la forme de l’OM. Reste à savoir si Garcia campera sur ses positions lorsqu’il faudra préparer le déplacement à Paris prévu le 17 mars.