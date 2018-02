OM : Braga, un match capital pour l'avenir de Rolando

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Large vainqueur contre Braga (3-0) au match aller, l’Olympique de Marseille n’a pas grand-chose à craindre avant son 16e de finale retour de l’Europa League ce jeudi (21h05).

En grande forme depuis la reprise, les hommes de Rudi Garcia devraient terminer le travail sans trop de difficultés. L’entraîneur olympien en profitera pour reposer quelques cadres en vue des deux confrontations à venir face au Paris Saint-Germain. Mais s’il y a un titulaire qui refusera de rester à la maison, c’est bien Rolando (32 ans). Revenu à un bon niveau ces derniers mois, le défenseur central a attiré l’attention du sélectionneur portugais Fernando Santos qui viendra spécialement superviser la performance du Marseillais, annonce La Provence.

Le technicien cherche effectivement un quatrième défenseur derrière ses piliers Pepe, Bruno Alves et José Fonte. Autant dire que Rolando disputera le match le plus important de sa saison. Celui qui pourrait lui permettre de disputer le Mondial 2018 avec les champions d’Europe. Rappelons que le Capverdien aux 19 sélections n’a plus été appelé avec le Portugal depuis la saison 2013-2014, lorsqu'il appartenait encore à l'Inter Milan.