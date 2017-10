OM : Bouna Sarr raconte comment Garcia l’a embobiné

Dans : OM, Ligue 1.

Barré par la concurrence, Bouna Sarr (25 ans) a envisagé un départ de l’Olympique de Marseille cet été. Finalement, le Franco-Guinéen est resté grâce au discours de Rudi Garcia.

Conscient que ses vœux ne seraient pas tous exaucés au mercato, l’entraîneur du club phocéen a eu l’idée de reconvertir son milieu offensif en latéral droit. Et pour cause, l’OM ne possédait pas de doublure pour Hiroki Sakai. Évidemment, Sarr a douté des intentions de son coach qui a quand même réussi à le convaincre en début de saison.

« Pendant la préparation, à Saillon (Suisse), le coach me repositionne latéral droit lors des séances, a raconté l’ancien Messin à L’Equipe. Je ne comprends pas trop. Je ne fais pas la gueule mais je me pose des questions : "Que se passe-t-il ? Il ne compte pas sur moi, il ne me donne pas de raisons." Puis il finit par venir me voir : "Voilà Bouna, je te vois bien latéral droit. Tu as toutes les qualités, le coffre, les courses, la vitesse, la qualité de centre. Tu vas pouvoir m'apporter cette saison, Sakai était seul, tu vas mettre de la concurrence." »

Sarr a réclamé une mise au point

« Des amis me disent : "Ils vont sûrement recruter un latéral droit." Je vois la piste Debuchy. Après Angers (1-1, le 20 août), le premier match test où les gens pouvaient me juger sur ma reconversion - et ça ne s'était pas mal passé -, je vais voir le coach, a-t-il poursuivi. Je veux qu'il soit clair avec moi, comme j'ai été clair avec lui. Suis-je une solution de dépannage pendant le mercato ou une alternative sur la saison ? Il me dit de ne pas se fier aux rumeurs, il compte sur moi. C'est parti. » Titularisé une seule fois en championnat cette saison, Sarr joue désormais les doublures à plusieurs postes.