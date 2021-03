OM : Bouna Sarr prêté à Marseille par le Bayern ?

Dans : OM.

Transféré l'été dernier, un peu à la surprise générale, de l'Olympique de Marseille au Bayern Munich, Bouna Sarr est un flop. Et si un prêt à l'OM se profilait ?

Transféré pour 8ME de l’OM au Bayern Munich, qui venait de battre le PSG en finale de la Ligue des champions, Bouna Sarr avait fait un début fracassant sous le maillot de l’ogre allemand, puisque le latéral droit, qui peut remercier Rudi Garcia pour cette reconversion, était devenu un titulaire potentiel dans l’équipe de Hansi Flick. Mais après quelques mois, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est rapidement reparti vers le banc de touche, et depuis plusieurs semaines, Bouna Sarr n’a plus réellement l’occasion de montre son talent sous le maillot bavarois. Interrogé par Le Phocéen, Aymeric Robert, qui gère le compte Twitter spécialisé @FCBayern_fr, explique le recrutement du latéral marseillais, et estime que l’entraîneur munichois ne voulait pas Bouna Sarr et que c’est le directeur sportif du Bayern Munich qui a imposé ce choix à Flick.

Bouna Sarr de retour à l'OM ?

Et le spécialiste du Bayern Munich d’expliquer qu’un prêt de Bouna Sarr n’est pas impossible à envisager : « Il y a de grandes chances de le voir partir cet été, que ce soit via un prêt ou un transfert. Même si le Bayern change d'entraîneur, ce qui est tout à fait possible. » Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on se dit que si Pablo Longoria a négocié le départ de Bouna Sarr vers les champions d’Europe, et surtout obtenir le prêt de Michaël Cuisance, alors pourquoi le nouveau président de l’OM ne pourrait pas s’entendre avec son homologue allemand pour faire revenir, sous forme de prêt, le latéral. Une opération qui n'est toutefois pas simple, car du côté de Munich on aura du mal à renvoyer à l'expéditeur un joueur qui a coûté 8ME quand même.