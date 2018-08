OM : Bouna Sarr forfait plusieurs semaines ?

Dans : OM, Ligue 1.

Mauvaise nouvelle ce lundi pour Rudi Garcia et l'Olympique puisque Bouna Sarr, entré à la 58e minute du match Nîmes-OM à la place de Florian Thauvin, sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Selon RMC, victime d'un choc avec un joueur gardois, Bouna Sarr souffre d'une fracture de l'orteil et il devra attendre deux à trois semaines avant de pouvoir reprendre la course, puis le travail collectif. C'est évidemment un souci pour Bouna Sarr mais également pour l'Olympique de Marseille puisque l'ancien messin sera forfait contre Rennes, dimanche soir prochain au Vélodrome, mais également à Monaco pour le match vedette de la 4e journée de Ligue 1 le dimanche 2 septembre.