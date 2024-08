OM ‍: Bouanga contre Veretout, la rumeur enfle

Le mercato s'achève vendredi à 23 heures et du côté de l'Olympique de Marseille, plusieurs dossiers sont sur le bureau de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Annoncé en contact avec Rennes, Jordan Veretout pourrait être intégré à un échange.

Depuis 24 heures, le Stade Rennais est présenté comme le point de chute le plus probable pour Jordan Veretout, c'est du moins ce qu'a affirmé L'Equipe. Après le départ de Benjamin Bourigeaud pour le Qatar, les dirigeants du club breton sont encore en quête d'un joueur correspondant au profil de Veretout, alors même qu'ils ont déjà fait signer trois milieux de terrain lors de ce mercato.

Le dossier n'est cependant pas simple, notamment parce que le joueur français de 31 ans ne paraît pas réellement tenté à l'idée de partir de l'Olympique de Marseille, alors même que la direction du club phocéen l'a prévenu de son désir de le voir partir cet été alors qu'il entame l'ultime année de son contrat avec l'OM. Mais une nouvelle rumeur envoie désormais Jordan Veretout en Major League Soccer dans le cadre d'un échange très spectaculaire, puisque le club phocéen devrait voir débarquer un attaquant bien connu en Ligue 1 et qui a souvent été associé à Marseille dans le passé, Denis Bouanga.

