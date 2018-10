OM : Bonne nouvelle pour Marseille, il va bientôt rugir à nouveau

Dans : OM, Ligue 1.

C’est la trêve internationale pour les clubs de Ligue 1, et pour les formations avec plusieurs joueurs concernés, le rythme a logiquement baissé d’un ton. C’est le cas à Marseille où beaucoup d’éléments en profitent pour récupérer d’un début de saison musclé. Cela profite en tout cas à un retour, puisque Rolando a pour la première fois de la saison retrouvé l’entrainement collectif. Gravement blessé au tendon d’Achille au printemps dernier, le roc portugais de 33 ans se prépare doucement à revenir dans l’effectif utilisable par Rudi Garcia.

« Je vais très bien. J’ai repris avec le groupe, j’ai retouché le ballon pour la première fois aux côtés de mes partenaires. J’y suis allé doucement, mais la bonne nouvelle, c’est que j’ai repris avec eux. On n’a pas défini une vraie date. Mon corps sera le seul juge. Je serai prêt et disponible pour l’entraîneur dans quelques petites semaines. Trois ou quatre maximum, à mon avis. Je n’ai pas de date précise en tête, mais dans pas longtemps. Je connais mon corps, je serai vite prêt », a souligné le défenseur central dans les colonnes de La Provence. Un renfort qui ne sera pas de trop pour le coach de l’Olympique de Marseille, qui peine à trouver la bonne carburation en défense centrale, malgré le recrutement de Caleta-Car et l’éclosion de Kamara.