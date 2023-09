OM ‍: Bon débarras Marcelino, les Marseillais misent tout sur Papin

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

C'est l'information de la journée concernant l'OM : Marcelino a présenté sa démission ! L'Espagnol ne veut plus continuer dans ce climat délétère. Jean-Pierre Papin va le remplacer pour les prochains jours.

Ce lundi, une réunion entre représentants des Ultras de l'OM et direction du club a eu lieu. Et elle ne s'est pas bien déroulée du tout. En effet, les fans phocéens ont exprimé leur ras-le-bol face à la situation et au manque d'investissement de certains joueurs. Egalement, Marcelino a été visé par les critiques. Une situation devenue apparemment invivable pour l'ancien entraineur de Bilbao, qui n'a pas accepté les menaces et tentatives de pressions sur les dirigeants. Selon les informations de L'Equipe, Marcelino a décidé de claquer la porte et remis sa démission à Pablo Longoria. Jean-Pierre Papin est annoncé pour prendre les rênes du club, du moins pour ce jeudi soir sur la pelouse de l'Ajax en Europa League.

Papin entraineur de l'OM, pas rassurant ?

Sur les réseaux sociaux, dont X, les fans de l'OM se sont en tout cas prononcés concernant l'intérim à venir de Jean-Pierre Papin comme nouvel entraineur du club phocéen. Sa connaissance du contexte et les exploits accomplis par le Ballon d'Or 1991 jouent en sa faveur auprès des amoureux de l'écurie marseillaise. Cependant, ses expériences en tant qu'entraineur laissent aussi des doutes : « La Masterclass, on va enfin peut être jouer au football » ; « JPP sur le banc la dinguerie » ; « Mdrr merci mais pk mtn ? On est dans la m*rde mdrr JPP redresse moi cette équipe » ; « Tous les supporters qui crient à la masterclass. C’est bien les gars si vous pensez que tout va une fois de plus être résolu avec son départ. Bonne chance à JPP en tous cas. Supporters en carton. » ; « Celui qui va sauver l’OM » ; « Papin mdr ça va être beau tiens... lui qui était satisfait des matchs nuls et disait que c'était un bon point pris » ou encore « Je l'aime beaucoup JPP, mais en coach c'est une catastrophe... bon on va serrer les fesses pour passer l'Ajax et le Psg sans trop morfler.. un retour de Tudor ». Les prochaines heures nous en diront plus sur la direction que veut prendre l'OM après cette erreur de casting. Le temps presse et les grandes échéances arrivent, avec notamment un Classique en ligne de mire dimanche soir au Parc des Princes.