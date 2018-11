OM : Bernard Lions accuse Garcia et ses joueurs d'avoir sali l’histoire de l’OM

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

La déroute marseillaise à Francfort dépasse le seul stade de la simple défaite européenne, et ce vendredi Rudi Garcia et ses joueurs doivent comprendre que le 4-0 pris en Allemagne va avoir des effets secondaires. Pour Bernard Lions, la prestation de l'Olympique de Marseille est indigne de la longue histoire du club phocéen, et cela n'est pas normal. Pour le journaliste, tout cela est réellement intolérable et l'actuelle équipe marseillaise doit comprendre que l'on ne peut pas salir ainsi le passé de l'OM.

« Je veux dire, on parle d’un dernier finaliste de l’Europa League, on parle de l’Olympique de Marseille, c’est pas le Stade Rennais qui revient en Europa League. Marseille a un passé et un vécu européen, ils jouent dans une poule abordable. A un moment, tu es l’OM, tu dois prendre la mesure d’un club contre Francfort ou Limassol, où alors tu n’es plus l’Olympique de Marseille (...) C’est Rudi Garcia qui a composé cette équipe. C’est lui qui a pris le risque que son équipe se fasse balayer, soit ridicule et indigne du statut européen et de l’histoire d’un club comme Marseille c’est Rudi Garcia. Je sais que l’honneur du maillot c’est galvaudé, mais pour moi c’est important », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, un Bernard Lions très agacé.