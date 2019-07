OM : Benedetto disponible à prix cassé pour Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ces trois derniers jours, un nom revient avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de celui de Dario Benedetto, le charismatique buteur de Boca Juniors, annoncé tout proche du club phocéen par la presse argentine. En réalité, le récent 5e de Ligue 1 n’a pas encore fait d’offre pour s’attacher les services de l’attaquant de 29 ans. Mais l’intérêt d’André Villas-Boas et d’Andoni Zubizarreta est bien réel selon L’Equipe, qui indique par ailleurs que Dario Benedetto pourrait être disponible pour une somme moitié moins importante que le montant de sa clause libératoire, laquelle s’élève à 21 ME.

« Le chemin menant à Marcus Thuram semble onéreux. Les agents de Dario Benedetto, l’avant-centre de Boca Juniors, font monter la sauce pour leur poulain, qui a une clause estimée à 21 ME mais qui pourrait partir à moitié moins. Le club phocéen suit le joueur, s’est entretenu avec son entourage, mais n’a pas formulé d’offre pour le moment » indique le quotidien national, confirmant que le joueur était la priorité d’André Villas-Boas en attaque. Mais le club marseillais, qui attend sans doute l’officialisation du transfert de Lucas Ocampos au FC Séville, n’est pas encore passé à l’offensive. Potentiellement disponible pour une somme comprise entre 11 et 13 ME, Dario Benedetto devrait rapidement faire l’objet d’une proposition de Marseille.