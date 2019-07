OM : Benedetto bloqué, Njie arrive en sauveur au mercato

Dans : OM, Mercato.

Annoncé proche de l’Olympique de Marseille ces derniers jours, Dario Benedetto n’a toujours pas signé.

Plusieurs sources évoquent un accord entre l’attaquant de Boca Juniors et le pensionnaire de Ligue 1, mais les deux clubs ne sont pas encore sur la même longueur d’onde. Il faut dire que les Argentins sont en position de force grâce à la clause de leur buteur à 21 M€. Alors selon L’Equipe, « il faudra peut-être vendre un joueur avant de pouvoir conclure l'affaire. » Cela tombe bien, le quotidien sportif a identifié un Marseillais proche de la sortie.

Il s’agit de Clinton Njie (25 ans), à qu’il ne reste plus qu’une année de contrat, et qui étudie une offre intéressante du Dynamo Moscou. De son côté, Foot Mercato évoque même un « très juteux contrat ». Mais pas autant que la proposition venue de Chine. En effet, l’attaquant camerounais aurait récemment reçu une offre d’un club chinois dont le nom n’a pas filtré. Peut-être l’occasion pour l’ancien Lyonnais de multiplier son salaire à 190 000 euros par mois. Et pour l’OM de débloquer définitivement son mercato.