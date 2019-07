OM : Benedetto à Marseille, attention au coup de Trafalgar !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

« Je peux parler au nom du joueur, et nous sommes parvenus à un accord. Boca et Olympique doivent désormais tous les deux évaluer la partie du transfert entre les clubs ». Interrogé par la Fox cette nuit, l’agent de Dario Benedetto a révélé qu’un accord avait été trouvé entre le buteur argentin de 29 ans et l’Olympique de Marseille en vue d’un transfert cet été. Désormais, le club phocéen doit se mettre d’accord avec Boca Juniors sur l’indemnité du transfert du joueur. Et si un compromis devrait être trouvé, le club argentin pourrait bien faire traîner la transaction…

Effectivement, le journaliste Martin Arevalo affirme que les dirigeants de Boca Juniors hésitent encore à accepter la seconde offre de Marseille, qui s’élève à 16 ME. Pour la simple et bonne raison que Dario Benedetto est difficilement remplaçable, et qu’il sera très délicat pour Boca Juniors de trouver un attaquant de sa trempe avant les deux matchs de Libertadores, fin juillet et début août. Reste à voir s’il s’agit d’une stratégie afin de faire grimper d’un ou deux millions d’euros supplémentaires la transaction, ou si Boca Juniors hésite réellement à lâcher Dario Benedetto. Toujours selon le journaliste argentin, l’attaquant de 29 ans a répété à ses dirigeants qu’il souhaitait à tout prix rejoindre Marseille. Au vu des services rendus par le joueur, Boca Juniors aura bien du mal à retenir ce dernier.