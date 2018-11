OM : Benatia veut quitter la Juve, l'OM va-t-il en profiter ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dix-neuvième défense de Ligue 1 après douze journées, l’Olympique de Marseille pourrait se renforcer lors du prochain mercato hivernal.

Avec un grand attaquant, peut-être… ou un grand défenseur. Si l’état-major de l’OM décidait de recruter dans le secteur défensif, un nom pourrait ressortir du chapeau très rapidement, celui de Mehdi Benatia. En effet, l’international marocain est régulièrement annoncé à Marseille depuis quelques mois et interrogé par La Stampa, le principal intéressé n’a pas caché que son manque de temps de jeu à la Juventus Turin commençait à peser sur son moral. De quoi envisager un départ au mercato ?

« Si on a besoin de moi en Ligue des Champions, je ferai en sorte d’être prêt. Mais il est difficile de jouer uniquement de temps en temps : si j’ai bien fait la saison passée, c’est parce que je pouvais enchaîner. Malheureusement ce n’est plus le cas, et ce n’est pas une situation agréable. Cela fait partie du métier, à moi d’être prêt quand il le faut. Je reste disponible pour l’équipe, et tant que je serai ici, je donnerai mon maximum. Ce qui n’est pas bon pour moi et c’est normal : j’ai 31 ans et je dois essayer de jouer le plus possible. Voyons en janvier ce qui va arriver : à quel point j’ai été utilisé, si la Juventus a besoin de moi, etc » a expliqué un Mehdi Benatia clairement dans l’optique de quitter la Vieille Dame si la situation n’évolue pas d’ici deux mois. Reste à savoir quel sera le prix réclamé par les dirigeants italiens pour céder le Tunisien…