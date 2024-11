OM ‍: Benatia supplié de boucler ce coup de génie

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba à l'OM, beaucoup de supporters en rêvent et commencent doucement à mettre la pression sur Mehdi Benatia, proche du joueur français.

Roi des gros coups à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aime tenter des paris avec des stars trentenaires, et cela a parfois bien réussi comme avec Alexis Sanchez ou Pierre-Emerick Aubameyang. Réussir à faire venir Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg récemment est aussi un tour de force qui a bluffé, alors que l’OM n’est même pas européen. De quoi rendre légitime le rêve de faire signer Paul Pogba aux yeux de nombreux supporters de l’OM. Le fait que le milieu de terrain, toujours suspendu pour dopage jusqu’en mars, soit désormais libre de tout contrat, permet aux clubs de se rapprocher de lui. Selon RMC, Mehdi Benatia garde toujours le contact avec La Pioche, alors que ce dernier pourra officiellement reprendre les entrainements avec son éventuel futur club au mois de janvier, à deux mois de son feu vert de la FIFA.

⚪🔵 🔥🔥OFFICIEL PAUL POGBA 🇫🇷 EST UN JOUEUR LIBRE...@MedhiBenatia @paulpogba MARSEILLE vous tend les bras et vous ouvre son cœur ❤️🙏@OM_Officiel pic.twitter.com/vI4M2Hzpk6 — Jerome Choquet (@ompassion1986) November 17, 2024

L’OM fait partie des clubs évoqués, mais le champion du monde 2018 pourrait aussi vouloir totalement couper avec le football européen, et rejoindre le Moyen-Orient ou plus surement la Major League Soccer, lui qui apprécie la vie à l’américaine. Son avenir se discute donc actuellement, mais les supporters marseillais aimeraient en tout cas que Mehdi Benatia profite de ses bonnes relations avec Pogba pour tenter le coup. Sur les réseaux, le futur directeur sportif de l’OM est supplié de ramener une star de plus en Provence. « Quels débuts ce serait pour Benatia en tant que DS de faire signer Pogba », « vous imaginez un milieu Rabiot Hojbjerg Pogba ? », « Je rêve de Pogba, put… ça serait génial », « Mehdi, Pogba à l’OM stp », sont parmi les messages de fans de l’OM qui se verraient bien avoir un milieu de terrain de rêve pour finir la saison. Cela alors que le joueur français est dans une forme physique très incertaine, lui qui n’a plus joué depuis plus d’un an.