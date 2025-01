OM ‍: Benatia fait deux belles promesses à McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Conseiller externe de Pablo Longoria depuis un an, Medhi Benatia s’est officiellement engagé en tant que directeur du football de l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027. Une excellente nouvelle pour Frank McCourt.

Pablo Longoria en faisait une priorité depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Medhi Benatia s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille. L’ancien capitaine de la sélection marocaine a signé jusqu’en 2027 en tant que directeur du football et a désormais la responsabilité de toute la politique sportive du club, du centre de formation à l’équipe première. Une excellente nouvelle pour l’OM dans la mesure où Medhi Benatia fait l’unanimité en Provence depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an. Frank McCourt peut lui aussi savourer la manière dont son club se structure depuis quelques mois.

Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille peut d’autant plus se féliciter de la nomination de Medhi Benatia que sur le plan financier, il ne prend quasiment aucun risque avec l’ancien joueur de la Juventus Turin. Et pour cause, L’Equipe révèle qu’en privé, Medhi Benatia s’est engagé à partir sans demander un euro à l’OM en cas de désaccord et de départ anticipé avant l’échéance de son contrat en 2027. Au contraire, le nouvel homme fort de l’Olympique de Marseille a bien l’intention de refaire du club phocéen un club qui gagne beaucoup d’argent. Il estime notamment selon le quotidien national que la qualification en Ligue des Champions est indispensable cette saison sur le plan économique.

Benatia veut faire gagner de l'argent à l'OM

Cela tombe bien, « Marseille avance au rythme de son objectif » depuis le début de la saison avec une deuxième place après seize journées. Pour permettre à l’OM de gagner de l’argent, Medhi Benatia a également l’objectif de promouvoir des joueurs du centre. « Lancer des jeunes, les vendre pour assurer de belles plus-values, le modèle ne s’installera pas du jour au lendemain mais l’horizon de Benatia est ouvert, et il a les mains libres » écrit notre confrère Anthony Clément. Ne pas coûter d’argent à l’OM en cas de départ et en faire gagner grâce à ses résultats, voilà en tout cas deux belles promesses de la part de Medhi Benatia à l’endroit de Frank McCourt et de Pablo Longoria.