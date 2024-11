OM ‍: Benatia et Longoria invités à ouvrir les yeux sur Balerdi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir en Ligue 1, l'OM a pris le dessus sur le FC Nantes. Une victoire dans la douleur qui ne rassure pas tout le monde parmi les fans et observateurs du club phocéen.

L'OM a pris la place de dauphin du PSG en Ligue 1 suite à son succès à Nantes ce dimanche soir. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas vécu une soirée tranquille à la Beaujoire mais ont tout de même fait le nécessaire pour réagir après l'humiliation subie lors du Classique face au PSG au Stade Vélodrome. L'OM peut de nouveau travailler dans la sérénité même si l'hiver prochain, il ne serait pas étonnant que quelques retouches soient faites au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Pour beaucoup de fans et observateurs de l'Olympique de Marseille, la direction va devoir agir pour recruter un nouveau défenseur central et ce, dans le but de faire progresser Leonardo Balerdi. Ce n'est pas Jean-Charles De Bono qui dira le contraire.

Balerdi a besoin de renforts à ses côtés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ataque Futbolero (@ataquefutbolero)

Lors d'une apparition sur le plateau de Football Club de Marseille, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Balerdi a besoin d'un joueur expérimenté à ses côtés. Cela manque de la stabilité, de rigueur et de confiance. On n'a aucun titulaire indiscutable à part Balerdi derrière. Et il va falloir qu'il confirme après la saison dernière. Il n'y a pas grand-monde pour pouvoir le remplacer. On a surtout misé sur le milieu de terrain et l'attaque, moins sur la défense. Il faut recruter. Balerdi a besoin d'un joueur expérimenté à ses côtés. Il sera bon quand il aura un joueur qui lui apporte un plus ou qui va combler les petits détails ». Reste à savoir qui l'OM pourrait aller chercher cet hiver pour renforcer sa défense, alors que Chancel Mbemba est toujours mis sur la touche et que Geoffrey Kondogbia doit dépanner depuis le début de la saison. Une situation qui pourrait porter préjudice à Marseille sur le long terme.