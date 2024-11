OM ‍: Benatia est incontrôlable, ça va mal finir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Tel un véritable directeur sportif, Medhi Benatia n’hésite pas à hausser le ton si nécessaire. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille est déjà connu pour ses coups de gueule. Des interventions que le dirigeant devra apprendre à mesurer.

Medhi Benatia ne se cache pas. Actif sur le marché des transferts, le conseiller sportif apparaît également lorsqu’il s’agit de défendre l’Olympique de Marseille face aux décisions arbitrales litigieuses. Et malheureusement pour les hommes de Roberto De Zerbi, ses coups de gueule peuvent aussi concerner le vestiaire. Le bras droit de Pablo Longoria a profité de son entretien accordé à RMC mardi pour critiquer la mentalité affichée lors du Classique (0-3 pour le Paris Saint-Germain).

🔵⚪️ @MedhiBenatia: "On a envie de mettre des idées en place, donner cette confiance au coach et on sait que ça prend du temps. Mais tu ne peux pas faire un non match, manquer de personnalité, de combativité comme face au PSG devant 65 000 personnes, ça c'est inacceptable" pic.twitter.com/L4Kc7JalPw — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 12, 2024

Et si l’ancien défenseur central en faisait trop ? Même s’il valide les compétences de Medhi Benatia, Daniel Riolo s’interroge sur ses interventions. « C’était un poste à pourvoir à l’OM, celui du tampon entre le président et le club, a commenté le journaliste de la radio. Benatia, depuis qu’il est arrivé, alors qu’on ne savait pas trop comment ça allait se passer pour lui, beaucoup de gens se posaient la question, on était perplexe, je trouve que ce rôle, il le remplit très bien. Il est là, on ne va pas revenir sur l’épisode dans le couloir, ça arrive, on a vu que Luis Campos l’a fait récemment. Je l’ai trouvé très calme, très posé. »

« Ça peut donner des clashs »

« Benatia, là où il peut avoir un problème, c’est qu’il est quand même un gars, on l’a peut-être un peu oublié : il a évolué à la Juve et au Bayern. Deux clubs assez incroyables, deux clubs assez carrés. Ça, ça marque un homme, a prévenu Daniel Riolo. Parfois, il va devoir prendre du recul et respirer profondément, car ça peut lui taper sur le système. Quand c’est confronté à la réalité de la Ligue 1, ça peut donner des clashs. Il va falloir qu’il se contrôle. Mais là dans l’interview, je l’ai trouvé très calme, posé. » Finalement, l'Olympique de Marseille s'est trouvé un directeur sportif à son image.