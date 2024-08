OM ‍: Ben Yedder, c'est le plan secret de Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un buteur depuis plusieurs semaines, l’OM cible Eddie Nketiah, Elye Wahi et un joueur mystère, selon les indiscrétions de La Provence. Pour le troisième nom, la piste Wissam Ben Yedder est évoquée.

Qui est le troisième attaquant ciblé par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival ? La question agite les supporters phocéens depuis plusieurs heures alors que dans son édition de dimanche, La Provence indiquait que Pablo Longoria ciblait Elye Wahi, Eddie Nketiah et un joueur dont le nom n’a pas filtré dans la presse. Ce troisième joueur fait l’objet de tous les fantasmes dans la cité phocéenne, même si une majorité de supporters serait heureux de voir Eddie Nketiah poser ses valises à Marseille. A en croire les informations de Live Foot, la troisième piste de Pablo Longoria n’est autre que celle menant à Wissam Ben Yedder.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son aventure à l’AS Monaco, l’ancien buteur de Toulouse et du FC Séville n’a toujours pas retrouvé de club. Freiné par des problèmes judiciaires suite à des accusations de viol pour des faits présumés à l’été 2023, Wissam Ben Yedder prend le temps de choisir le meilleur projet pour la fin de sa carrière. A 33 ans, une offre de l’Olympique de Marseille pourrait retenir son attention, aussi bien pour des raisons sportives que financières. Après l’arrivée de Mason Greenwood, une signature de Wissam Ben Yedder provoquerait toutefois de nouvelles polémiques au sein du club phocéen.

Ben Yedder, le plan C de l'OM en attaque ?

Sportivement en revanche, il ne fait aucun doute que la venue du natif de Sarcelles serait une belle opération. A la pointe de l’attaque monégasque, Wissam Ben Yedder a empilé 20 buts et 2 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues. A une semaine de la reprise de la Ligue 1 et alors que l’OM court toujours après le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, cette piste pourrait être activée en urgence, dans le cas où les dossiers Wahi et Nketiah seraient définitivement bloqués.

Pour rappel, Lens et Arsenal réclament entre 25 et 30 ME pour les deux attaquants ciblés en priorité par Roberto De Zerbi depuis le début de l’été. D'où l'intérêt pour Pablo Longoria de se pencher sur une troisième piste, moins coûteuse en transfert avec un joueur libre même si le salaire de Wissam Ben Yedder est lui conséquent puisque l'international français percevait 650.000 euros par mois en Principauté l'an passé.