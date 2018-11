OM : Beaucoup en L1 commettent cette erreur, McCourt est plus malin

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi dernier, l’Olympique de Marseille a annoncé les prolongations de Rudi Garcia et d’Andoni Zubizarreta jusqu’en 2021.

Une belle marque de confiance, surtout pour l’entraîneur olympien qui ne réalise pas le début de saison espéré. Mais du côté de la Commanderie, on n’est pas (ou plus) du genre à licencier les coachs à la moindre difficulté. C’est effectivement la politique du propriétaire Frank McCourt qui, contrairement à beaucoup de pensionnaires de Ligue 1, accorde une grande importance à la stabilité de son projet.

« Une leçon importante, apprise au fil des ans, dans le sport, est que la stabilité et la continuité, sont très importantes. Je pense que trop souvent les gens prennent des décisions hâtives, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils font un virage à gauche, puis un virage à droite. Et finalement abandonnent leur projet, a constaté l’Américain sur le site officiel de l’OM. Je pense que c'est une grosse erreur, car il est important d'avoir un objectif, de ne pas le perdre de vue, et de garder le cap. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais la continuité et la stabilité sont très importantes. »

McCourt est satisfait de son trio

« Notre travail n'est pas terminé. Mais je pense que nous avons bien progressé au cours des deux dernières années sur la construction d'une nouvelle ère. Et ce n'est pas seulement avec Rudi, mais dans toute l’organisation, a souligné le dirigeant. Jacques-Henri est un grand leader d’entreprise, et Andoni et Rudi le sont sur le plan sportif. Nous avons besoin de stabilité dans toute l’organisation. Nous avons besoin d'un objectif commun, et d'une vision partagée de la direction à suivre. Et ensuite, nous devons nous retrousser les manches et exécuter cette vision ! » Un discours rassurant pour Garcia.