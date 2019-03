OM : Balotelli s'est salement comporté, un joueur accuse

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Dimanche dernier, face à son ancien club, Mario Balotelli a marqué l'unique but, lequel a permis à l'Olympique de Marseille de battre l'OGC Nice. Visiblement si l'attaquant italien n'a fait que des heureux du côté de l'OM, du côté azuréen certains de ses ex-coéquipiers ont jugé le comportement de Mario Balotelli totalement minable. D'autant plus que les joueurs niçois n'ont pas oublié le peu d'implication de Super Mario durant les six premiers mois de la saison lorsqu'il portait le maillot de Nice, club qui l'a relancé.

« Il a commencé à nous insulter au tout début du match après un contact avec Pierre Lees-Melou. Ça ne m'a pas plu, j'ai répondu. A la mi-temps, dans le couloir du Vélodrome, il nous a dit qu'il ne fallait pas que le coach sorte en même temps que lui. Je lui ai dit de la fermer. Il n'a pas marqué un seul but en six mois et là, je l'ai vu courir comme jamais. À un moment, il faut respecter le club, les gens et les supporters, a lancé, en conférence de presse, Christophe Hérelle, le défenseur n’ayant pas non plus apprécié le petit sketch de Mario Balotelli avec Florian Thauvin après son but. Sa célébration du but fout les boules. »