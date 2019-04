OM : Balotelli n’a pas changé, Garcia est obligé de le recadrer

Dans : OM, Ligue 1.

En déplacement à Bordeaux vendredi, l’Olympique de Marseille pourrait se présenter avec un secteur offensif modifié.

Comme l’ailier gauche Lucas Ocampos, Mario Balotelli est incertain en raison de problèmes musculaires selon Rudi Garcia. « Mario n’est pas à 100% sur le plan physique. Sa petite alerte le démontre », a expliqué l’entraîneur marseillais, qui en a profité pour recadrer son attaquant. On le sait, l’Italien n’est pas un grand fan du pressing et du repli défensif. Cela se confirme depuis son arrivée à l’OM cet hiver, d’où l’intervention du coach qui ne se contente plus des buts de son avant-centre.

« Il peut faire mieux, pas forcément en termes de statistiques, mais en termes de jeu avec ses coéquipiers et d’implication défensive, a commenté Garcia. Il écoute ce qu’on lui donne comme consignes ou ce qu’on lui ordonne défensivement. Il n’est plus possible de ne défendre qu’à 10 en Ligue 1. Il faut défendre à 11. Il est resté longtemps sans jouer, il s’entraînait tout seul. Il a pratiquement fait une préparation physique complète avec nous. » Du coup, Balotelli n’a plus d’excuse pour échapper au travail défensif.