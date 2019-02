OM : Balotelli accusé d'être un « escroc », la pilule ne passe pas à Nice

Dans : OM, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Muet lors de la première partie de saison avec Nice, Mario Balotelli revit sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En effet, l’international italien a inscrit 3 buts en 4 apparitions, et s’est déjà mis le public phocéen dans la poche. Un constat forcément un peu gênant pour Nice, dont les supporters peuvent se sentir lésés selon François Manardo. Sur l’antenne de RMC Sport, le consultant a estimé que Super Mario avait clairement traîné de la patte volontairement à Nice pour quitter le club au mercato. Un comportement regrettable selon le journaliste…

« Balotelli, à Nice, ils doivent croire que c’est un véritable escroc. J’ai regardé tous les matches de Nice cette saison. Balotelli a été au mieux médiocre voire nul. Une seule passe décisive sur ces six mois… pour un joueur dont on connaît toute la qualité ! Je pense qu’il le faisait un peu exprès parce qu’il ne voulait pas rester une troisième saison à Nice. A l’OM, c’est vrai, il a plus de ballon qui lui viennent mais il en avait aussi sur la Côte d’Azur ! Et il n’en avait pas mis une seule au fond. Là il se réveille, tant mieux pour l’Olympique de Marseille mais je le qualifie gentiment d’escroc du foot » a lâché un François Manardo qui l’a visiblement mauvaise après les débuts canons de Mario Balotelli sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Les fans du club phocéens eux, ne se plaindront pas du renouveau de leur nouveau buteur providentiel.