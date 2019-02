OM : Balotelli à Marseille, un deal qui excite Frank McCourt

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a enfin bouclé la venue de Mario Balotelli. Un deal gagnant-gagnant puisque l’international italien parvient à se relancer tandis que Marseille peut enfin compter sur un attaquant efficace et dont la présence effraie les défenses adverses. Il faut dire que le buteur de 28 ans est charismatique, et c’est en partie cela qui a plu à Frank McCourt. Interrogé par France Football, le président olympien Jacques-Henri Eyraud s’est confié sur les coulisses du transfert de Mario Balotelli, et sur le rôle de Frank McCourt dans cette arrivée.

« Je vais vous confier quelque chose : le caractère particulier de Mario est un des facteurs qui ont fait que Frank McCourt a pris ce dossier particulièrement à coeur. Car, quand il était propriétaire des Los Angeles Dodgers, Frank avait fait venir Manny Ramirez, un joueur très controversé que beaucoup hésitaient à recruter malgré son immense talent. Et ç'a été une réussite car Ramirez a apporté un coup de fouet à la franchise. Bien entendu, on ne peut pas calquer les schémas, mais on a la conviction que Mario a envie de s'inscrire dans un projet collectif. D'ailleurs, récemment, il a voulu aller voir un match à Nice et il nous a demandé l'autorisation. À mon sens, ça fait partie des signes qui indiquent qu'il a envie de respecter le club » a confié un Jacques-Henri Eyraud totalement sous le charme de Mario Balotelli. Et qui pense peut-être déjà à le prolonger…