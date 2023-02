OM : Balerdi prend une gifle, c'était prévisible

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Auteur d'une prestation très médiocre au Vélodrome contre Nice, Léonardo Balerdi n'échappe pas aux critiques de la part des supporters de l'OM.

La défaite de dimanche soir face à une équipe niçoise transfigurée depuis que Didier Digard en a pris les commandes n’est pas une honte pour l’Olympique de Marseille, qui restait tout de même sur une incroyable série de matchs sans défaite. Mais forcément, l’espoir de voir l’OM être dans la course au titre de champion de France contre le PSG a suscité une attente énorme dans la cité phocéenne. A l’heure de trouver des coupables à l’échec contre le Gym, les regards se sont tournés vers Dimitri Payet, méconnaissable avant de céder sa place à la pause, mais Leonardo Balerdi n’échappe pas à la virulence de certains supporters marseillais, son implication sur deux des trois buts de Nice étant soulignée. Avec des notes désastreuses après le match, dont un 3 dans L’Equipe, le défenseur argentin a même eu droit à une charge signée Thierry Henry, notamment sur le but du 1-3. « Sur le moment, je vois que Brahimi enroule sa frappe et je me demande à quel moment il enroule puisque la balle n'a jamais contourné le défenseur. Mais si tu te positionnes comme ça, pour moi, c'est inadmissible (…) Attention, ce n'est pas une attaque, c'est un fait. Même si c'était mon père, j'aurais dit la même chose : mais que fais-tu ? », a lancé le consultant de Prime Vidéo.

Sur le site FootballClubdeMarseille, on n’est pas beaucoup plus tendre avec Leonardo Balerdi. « Balerdi, coupable ! Auteur d’une prestation de haut vol à Nantes, le défenseur argentin a totalement subi les moments clés du match face à Nice. En retard sur la première énorme occasion de Nice, il est encore trop attentiste sur le second but, où il laisse Laborde seul prendre le deuxième ballon. Il est encore bien trop attentiste sur la frappe de Brahimi qui tue la rencontre (3-1). Un match sans, pas assez agressif face à ses adversaires. Élément à sa décharge, il n’a pas été aidé par un Tavares toujours adepte du repli défensif au ralenti, en trottinant… », écrit le média spécialisé sur l’Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi va vite devoir retrouver ses esprits, car mercredi c’est le Paris Saint-Germain qui va venir au Vélodrome. Et là, le peuple phocéen pourrait bien se montrer encore plus virulent s’il se rate encore.