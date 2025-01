OM ‍: Balerdi est « ‍insupportable ‍», ça devient lourd

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi est plutôt dans une bonne période de sa saison. Mais l’international argentin, brillant contre Lille en Coupe de France il y a trois jours, a vécu une sale soirée dimanche face à Strasbourg.

Excellent en 2023-2024, Leonardo Balerdi a mis plus de temps à retrouver son meilleur niveau cette saison. L’international argentin a sans doute eu quelques difficultés à digérer son nouveau statut de capitaine. Mais depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille a retrouvé le bon Leonardo Balerdi, comme le prouve son excellente prestation face à Lille mercredi soir en Coupe de France. Malheureusement pour lui et pour l’OM, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund est retombé dans ses travers dimanche face à Strasbourg.

En grande difficulté face à Emanuel Emegha, il est coupable sur l’ouverture du score alsacienne. Au-delà du jeu, le capitaine marseillais a semblé très nerveux, provoquant sans cesse les joueurs adverses et se montrant très vindicatif à l’encontre de l’arbitre pendant et après le match. Une attitude détestable aux yeux de Ludovic Giuly, présent à Marseille dimanche soir avec Free et qui n’a pas mâché ses mots pour critiquer le défenseur de l’OM.

😡 "Balerdi doit sortir. Quand il est comme ça, il est insupportable !"



L'avis tranché de @Ludovic_Giuly et @riomavuba sur Léo Balerdi. Vous êtes d'accord avec eux ?#OMRCSA #TeamOM pic.twitter.com/ZVIKlRJVRS — Free FOOT (@FreeFoot) January 19, 2025

« Quand il est comme ça, il est insupportable. C’est un grand défenseur, mais quand il est comme ça, à chercher le combat, à insulter les joueurs à longueur de soirée… L’arbitre a été le voir dix fois pour lui dire d’arrêter, pff… Ce ne sont pas des bons signes, un mec comme ça qui est capitaine ne rassure pas sa défense. Tu peux le faire d’une autre manière. Quand il est concentré, il est bon sur l’homme et dans son état d’esprit. Mais quand il est comme ça, il est vraiment insupportable » a commenté l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, qui n’a pas du tout aimé la performance et l’attitude du défenseur olympien, lequel devra se rattraper dimanche prochain lors d’un match qui s’annonce au moins aussi chaud face au rival niçois.