OM : Balbir supplie Marseille de recruter 3 joueurs au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Après 13 journées de championnat, l’Olympique de Marseille n’est pas largué. Malgré les critiques, l’équipe de Rudi Garcia n’est qu’à 4 petits points du deuxième, Lille. Néanmoins, les supporters estiment que des renforts sont indispensables au mercato hivernal afin d’accrocher le podium en fin de saison. C’est également l’avis de certains observateurs, dont Denis Balbir. Sur son blog, le journaliste de W9 a estimé que selon lui, ce sont trois joueurs que l’Olympique de Marseille devrait recruter cet hiver. Si pour lui, la venue d’un grand attaquant est indispensable, il estime que le renfort d’un ou deux défenseurs est également nécessaire.

« Si on regarde bien, l’OM est en difficulté dans trois secteurs de jeu important. Il manque un grand attaquant (un dossier qui est ouvert déjà depuis plusieurs marchés des transferts), un défenseur central mais également un latéral gauche supplémentaire. Rudi Garcia a tiré le maximum de son effectif. L’an dernier, il n’avait qu’une solution à gauche avec Jordan Amavi. Il a tiré sur la corde. En fin de saison, Amavi était aux portes de l’équipe de France. Aujourd’hui, il est dans le dur et il n’y a que des solutions de bricolage pour le remplacer (Sakai, Ocampos). On l’a souvent dit, ce Marseille manque de banc et c’est très préjudiciable. Ce serait un souci à corriger en janvier. J’ai du mal à croire qu’avec ses réseaux en Europe et en Afrique, l’OM n’est pas en mesure de trouver un bon latéral gauche capable de s’adapter au contexte » a lâché Denis Balbir sur But Football Club. Reste à savoir si l’état-major marseillais a prévu de réaliser des transferts cet hiver. « On est en train de regarder ça » a en tout cas confié Rudi Garcia sur RMC Sport, en début de semaine.