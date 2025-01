OM ‍: Bagarre au Vélodrome, Ravanelli a foncé dans le tas

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lors du 16e de finale de Coupe de France contre Lille (1-1, 3-4 tab) mardi, des supporters de l’Olympique de Marseille ont provoqué de violents affrontements dans leur tribune au Vélodrome. Mais le club phocéen a vite calmé les groupes impliqués grâce à l’intervention du conseiller Fabrizio Ravanelli.

Sur le terrain comme en tribunes, l’Olympique de Marseille a passé une sale soirée mardi. Pendant que les hommes de Roberto De Zerbi s’inclinaient face à Lille en Coupe de France, les South Winners et le Commando Ultra 84 s’affrontaient violemment dans le bas du virage sud au Vélodrome. Ces scènes n’ont évidemment pas plu à la direction. Dès le lendemain, le président Pablo Longoria condamnait le comportement des ultras.

L'OM a vite réagi

« Ce ne sont pas des images que l’on aime voir dans un stade, regrettait le dirigeant sur RMC. Et oui j’ai demandé à mes collaborateurs de faire une enquête pour savoir ce qu’il s’est passé. La thématique des supporters est pour moi un sujet très important, très sensible, dans le sens où j’aime que tout le monde puisse se sentir en sécurité au stade. De la même manière que j’aime voir les supporters se déplacer à l’extérieur, quelque chose qui nous manque dans ce championnat. Mais oui, c’est normal que comme club, on doit analyser ce qu’il s’est passé. »

🔵⚪️ La direction de l'OM a convoqué les South Winners et le CU84 au Vélodrome, trois jours après une bagarre survenue dans le virage sud pendant la rencontre de Coupe de France face au Losc.https://t.co/g5Lws8liE8 — RMC Sport (@RMCsport) January 18, 2025

L’Olympique de Marseille ne s’est pas contenté de se renseigner sur ces incidents. Vendredi en fin d’après-midi, le club phocéen a organisé une réunion avec les deux groupes de supporters impliqués. Les raisons de ces affrontements n’ont pas filtré. En tout cas, RMC nous apprend que ce rendez-vous, durant lequel la direction était notamment représentée par le conseiller Fabrizio Ravanelli, a permis de calmer les tensions. Il valait mieux s’en assurer avant le retour au Vélodrome dimanche soir lors du match de Ligue 1 face à Strasbourg.