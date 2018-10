OM : Bafé Gomis accusé d'avoir préféré l'argent à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Lorsque l'Olympique de Marseille a laissé filer Bafé Gomis en 2017, un départ qui a été compensé finalement par la signature de Kostas Mitroglou à la toute dernière minute du mercato, nombreux ont été ceux qui ont fait part de leur étonnement. Car Bafé Gomis sortait d'une bonne saison avec l'OM, et le club phocéen avait sous la main un bon buteur. Depuis, l'attaquant a souvent confié qu'il regrettait que les dirigeants phocéens n'aient pas réellement voulu le conserver.

Mais, sur RMC, Andoni Zubizarreta a apporté un nouvel éclairage sur ce dossier, mettant à mal les arguments de Bafé Gomis. « Une erreur de le laisser partir? Parce qu’il a fait une saison à Galatasaray et est parti en Arabie saoudite ? Il sait très bien que nous lui avons fait une offre très intéressante. Et il a pensé que Galatasaray, c’était mieux pour lui parce qu’il avait un gros salaire, un gros contrat. Il a pris sa décision. On a tout fait et lui aussi, mais il a pris cette décision parce que c’était plus intéressant pour lui. Chacun prend ses décisions. Je ne vais pas revenir sur ça mais il a eu quelques problèmes avec des supporters. Je ne me souviens pas qu’il était prioritaire de refaire signer Bafé Gomis en mars 2017. On a tout fait, on a présenté une très bonne offre. Son agent a dit que c’était une offre très intéressante mais qu’il préférait aller à Galatasaray », a fait remarquer le directeur sportif de l'Olympique de Marseille histoire de mettre un point final au débat concernant l'attaquant français.