OM : Baba Rahman, Chelsea le brade, Marseille est sur le coup

Dans : OM, Mercato, Premier League, Reims.

Les supporters de l’Olympique de Marseille s’arrachent les cheveux cet été. Leur club peine à se renforcer alors qu’il y a des postes où cela devient urgent. C’est le cas à la pointe de l’attaque, mais aussi sur le côté gauche de la défense où Jordan Amavi est sans concurrence depuis quasiment deux ans. L’OM ne peut pas une nouvelle fois laisser passer sa chance de recruter à ce niveau. C’est pourquoi le club provençal cible un joueur qui tente de se relancer en Ligue 1. Il s’agit de Baba Rahman, autrefois considéré comme un grand espoir à ses débuts en Allemagne et acheté par Chelsea pour près de 20 ME en 2015.

Mais l’international ghanéen a surtout enchainé des prêts en Allemagne, puis à Reims l’hiver dernier, où il a enfin pu se montrer. Cela lui a permis de faire partie du groupe ghanéen pour la CAN 2019, et peut-être relancer sa carrière. Car son départ de Chelsea ne fait désormais plus aucun doute, et selon The Sun, l’OM est intéressé pour le faire venir. Il en coûtera 5,5 ME au club olympien, qui a missionné Andoni Zubizarreta pour discuter avec Chelsea de ce transfert qui serait un véritable pari pour ce joueur de 25 ans qui connu que des saisons tronquées ces trois dernières années.