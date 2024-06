OM ‍: Aubameyang, un dernier défi avant le départ ‍?

Dans : OM.

L'OM va connaitre des changements importants cet été lors du marché des transferts. L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas encore certain sur la Canebière.

A Marseille, la prochaine arrivée de Roberto De Zerbi est très attendue. L'Italien arrive avec énormément d'attentes autour de lui. L'ancien de Brighton a déjà des idées bien précises de ce qu'il veut pour son équipe. Il lui faudra aussi prendre des décisions fortes avec certains joueurs cadres. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire partie des grosses pertes phocéennes cet été. S'il se projette sur la nouvelle saison, il est très courtisé par l'Arabie saoudite et le club d'Al-Shabab, qui lui propose un pont d'or. A 35 ans, PEA va donc devoir faire un choix fort, le tout avec son père et agent. Cependant, pour certains de ses amis et compatriotes, il serait bien inspiré de rester à l'OM au moins une saison de plus.

Aubameyang, le flou est total

Lors de quelques mots échangés avec Afrik Foot, Daniel Cousin a en effet donné son avis sur le futur de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour lui, la perspective de travailler avec De Zerbi est trop belle : « Ça dépendra de son père qui est son agent. Moi j’aurais aimé qu’il reste encore une année car je crois qu’il peut encore jouer au haut niveau. Après, tout dépendra de l’offre qu’il va recevoir et des ambitions aussi. Je vis à Marseille, donc je connais un peu la ville. S’il doit rester à l’OM pour juste jouer le championnat sans coupe d’Europe, est-ce que ça l’intéresse ? Je ne sais pas ! Mais pour moi, en tant que Franco-gabonais qui vit à Marseille, j’aimerais bien qu’il reste encore une année pour aider le club à retrouver l’Europe ». Encore sous contrat à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2026, l'ancien d'Arsenal pourrait permettre à son club de faire une belle opération en cas de départ. Mais il ne sera vraisemblablement jamais poussé vers la sortie. A lui de faire le meilleur choix pour sa carrière et la suite de sa vie professionnelle.