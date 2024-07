OM ‍: Aubameyang out, Alexis Sanchez arrive, c'est le feu d’artifice

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va connaitre une fin de saison mouvementée en ce qui concerne son mercato, avec le départ d'Aubameyang et l'arrivée bien partie d'Alexis Sanchez pour le remplacer.

Pablo Longoria regorge d’idées pour tenter d’améliorer l’effectif de l’Olympique de Marseille, et cela risque encore une fois de donner un mercato surprenant. En attaque, tout se met en place pour un chassé-croisé d’envergure avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, plus gros salaire du club et largement le meilleur buteur de la saison passée. L’agent du joueur gabonais a prévenu l’OM qu’il comptait bien accepter l’offre venue d’Arabie Saoudite, considérée comme impossible à refuser. Une nouvelle donnée en début de semaine et qui a provoqué un premier élément de réponse de Longoria. Le président olympien a tout d’abord tenté de convaincre Aubameyang de rester, avant de demander un peu de temps histoire de finaliser son remplaçant. Et tout se met désormais en place, puisque son remplaçant pourrait être… son prédécesseur.

Alexis Sanchez, il fait rêver l'OM

En effet, en Italie comme en France, les médias confirment qu’Alexis Sanchez est très bien parti pour revenir à l’OM. Il aurait même donné son feu vert à ses agents pour négocier son futur contrat en Provence. Le Chilien avait séduit tout le monde lors de la saison 2022-2023 mais il n’avait pas trouvé d’accord pour prolonger, jouant un peu à la diva aux yeux de Longoria. Un an décevant est passé à l’Inter Milan notamment, et un retour est désormais en bonne voie. L’ancien barcelonais estime que l’OM lui correspond parfaitement, et avec un petit effort sur son salaire, tout le monde pourrait s’entendre rapidement. L’Equipe donne toutefois un petit bémol, sachant que le Chilien est actuellement en vacances, et demande un peu de temps avant d’accepter de revenir à Marseille, ce qui laisse penser qu’il étudie aussi d’autres possibilités. Un peu de suspense donc, mais nul doute que, malgré ses 35 ans désormais, Alexis Sanchez fait encore rêver les supporters de l’OM. Et le rêve pourrait donc devenir rapidement une réalité, tout en permettant à Marseille de faire une opération financière intéressante avec le départ d’Aubameyang en Arabie saoudite.