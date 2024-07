OM ‍: Aubameyang officialise son départ ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme pressenti, Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l’OM pour rejoindre l’Arabie Saoudite. L’attaquant gabonais a officialisé son départ de Marseille sur les réseaux sociaux ce mercredi midi.

Coup dur pour l’Olympique de Marseille, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang est désormais confirmé. L’attaquant gabonais a reçu une offre financière délirante d’Al-Qadsiah et malgré l’insistance de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi pour tenter de le conserver, l’homme aux 30 buts la saison dernière a accepté la proposition saoudienne. Ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang a d’ailleurs mis fin aux espoirs de l’OM en publiant un message sur Instagram dans lequel il officialise son départ en remerciant les supporters ainsi que Pablo Longoria et Frank McCourt pour cette saison 2023-2024 en Provence.

Aubameyang quitte l'OM et rejoint l'Arabie Saoudite ! https://t.co/45N2Ig2mO3 — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2024

« MERCI MARSEILLE ! J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais » a chaudement publié Pierre-Emerick Aubameyang, qui restera comme l’un des grands attaquants de l’Olympique de Marseille au 21e siècle en inscrivant 30 buts au sein d’une équipe en grande difficulté. Les dirigeants phocéens vont désormais devoir plancher sur la succession du Gabonais et pour le remplacer, les noms d’Alexis Sanchez (libre) et d’Eddie Nketiah (Arsenal) reviennent avec insistance.