OM ‍: Aubameyang est encore sous le choc

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En difficulté à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas hésité une seule seconde. Lorsque son père lui a présenté l’offre de l’Olympique de Marseille, l’attaquant franco-gabonais s’est immédiatement projeté au Vélodrome.

Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé le sourire. Au placard à Chelsea, l’attaquant de 34 ans peut se relancer du côté de l’Olympique de Marseille. Ce sera l’occasion pour lui de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de disputer la Ligue des Champions si sa nouvelle équipe passe les tours préliminaires. Un rebond quasi inespéré pour l’international gabonais, surpris au moment d’apprendre la bonne nouvelle lors d’un appel avec son père Pierre Aubame.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« On s'appelle en vidéo et notre bonjour, c'est son grand sourire, a raconté le proche de l’attaquant au journal L’Equipe. Et direct, je lui fais : "Allez l'OM !" Il éclate de rire : "Ah bon !" "T'es content ou pas ? Tu veux que le fasse avec l'accent ?" (rires). Lui m'a répondu : "Et comment ? Raconte ? Mais le vieux, tu rigoles, t'imagines, ça peut être un truc de fou !" Il fallait ensuite régler quelques détails avec Chelsea. »

Libéré par le club londonien, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tardé à se projeter. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne s’est imaginé en train d’enflammer le Vélodrome. « Le garçon aime tellement cette ambiance, a révélé Pierre Aubame. Comme il me dit : "Tu imagines mon premier but, le boucan ?" Il se projette déjà. Et je lui ai dit que, cette année, je serais là pour hurler au stade. »

Aubameyang aime le système de Marcelino

En effet, le père du Marseillais le voit déjà réussir à l’Olympique de Marseille. « De ce que je sais, Marcelino joue en 4-4-2 et Pierre aime ce système, a-t-il expliqué. Je suis sûr que ça va marcher à merveille. Sur nos appels, le mec (son fils) me dit : "Aux armes !" ou "Le vieux, ils ont une musique de dingue quand tu marques." Je vous dis, il est déjà plongé dedans. Il ne lui reste qu'à marquer et il verra l'ambiance en vrai du Vélodrome... » Malgré la défaite en amical contre KAS Eupen (1-0) samedi, « PEA » s'est déjà distingué pour ses débuts.