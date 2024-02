OM ‍: Aubameyang détruit la nouvelle réputation de Benatia

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Medhi Benatia a fait parler de lui dimanche dernier, attaquant Jonathan Clauss dans les médias. Il a été accusé de harcèlement par l'UNFP. Cependant, Pierre-Emerick Aubameyang est venu défendre son directeur sportif devant la presse.

Dimanche dernier, les téléspectateurs de Canal+ et de Prime Vidéo ont eu le droit à deux lynchages pour le prix d'un. En effet, Medhi Benatia s'est lâché sur Jonathan Clauss, évoquant les problèmes de comportement du latéral de l'OM. Une confession rare qui a choqué de nombreux acteurs du football français, à commencer par l'UNFP qui parlait de « harcèlement ». Cela a un peu terni la réputation de Medhi Benatia, nommé récemment comme directeur sportif du club olympien. Medhi Benatia a été dépeint comme le relais de Pablo Longoria dans les médias. Ce n'est pas positif pour le Marocain car le président marseillais est de plus en plus vu comme un homme sans pitié quand il s'agit de gérer ses propres joueurs.

Aubameyang, à la rescousse de Benatia

Face à un duo décideur jugé impitoyable par la presse pendant la semaine, Pierre-Emerick Aubameyang a livré un autre son de cloche en conférence de presse. Le Gabonais a pris la parole pour défendre Benatia et dire du bien de l'ancien défenseur marocain. Pour Aubameyang, Benatia est à l'écoute des problèmes des joueurs et, par la parole, il a rapidement su créer une relation saine avec le groupe olympien.

Aubameyang : "Medhi Benatia a le rôle d'un grand frère. Il nous a mis face à nos responsabilités, nous les cadres, il nous a parlé à part du groupe. Il nous partage aussi son expérience, son vécu des bonnes et des mauvaises saisons"



👉 https://t.co/d6vxHaVDZK#OM #TeamOM pic.twitter.com/yFxJHelf1z — La Provence OM (@OMLaProvence) February 24, 2024

« Benatia, c’est le rôle d’un grand frère. Quand il est arrivé, il nous a pris à part et il nous a mis face à nos responsabilités, nous les cadres, avant le bon mois de décembre qu’on a fait. Ses mots ont été bons. Il a été un grand footballeur. Il nous partage son vécu, son expérience. Il sait de quoi on a besoin quand on est dans le besoin. C’est ce qu’il nous partage au quotidien. Je pense que ça nous fait du bien », a t-il clamé devant la presse. A voir si tous les joueurs phocéens partagent cette vision des choses après la double sortie médiatique de Benatia sur Clauss. Si c'est le cas, on peut dire que la méthode du directeur sportif de l'OM est atypique.