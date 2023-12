OM ‍: Aubameyang démonte Mbappé, cet influenceur craque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a enchainé un troisième succès de rang en Ligue 1 dimanche soir à Lorient et remonte à la 6e place du classement. De quoi enflammer Mohamed Henni, persuadé que Marseille joue le titre.

Porté par un Pierre-Emerick Aubameyang de gala, l’Olympique de Marseille a enchainé une nouvelle victoire en Ligue 1. Dimanche à Lorient, les hommes de Gennaro Gattuso ont tout balayé sur leur passage en première mi-temps avant de gérer après le repos et d’obtenir une troisième victoire de suite en championnat. Grâce à cette belle série, les Phocéens se replacent au classement à la sixième place avec seulement 4 points de retard sur Lille, actuellement quatrième. De quoi faire naître quelques espoirs voire quelques enflammades chez les supporters de l’OM. Dans son debrief du match sur YouTube, Mohamed Henni a tout juste abusé en évoquant la possibilité de se battre pour le titre du côté de la cité phocéenne. Le PSG peut trembler, d’autant que Marseille compte dans ses rangs un attaquant du niveau de Mbappé ou de Haaland en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang selon l’influenceur marseillais, à peine dans l’excès.

« Quel match de l’Olympique de Marseille, on enchaine une troisième victoire d’affilée. L’OM joue le titre, l’OM se relance dans la course au titre et envoie un message au PSG ! Qui l’aurait cru les gars ? Il est bizarre ce championnat… On perd un match, on joue le maintien. On gagne un match, on joue le titre ! Et on peut le dire, le Paris Saint-Germain se cague dessus. A jamais les premiers… On peut aller chercher la première place et gagner ce p… de titre » assure Mohamed Henni sur sa chaîne YouTube avant de dresser les louanges de Pierre-Emerick Aubameyang, encore auteur d’un match plein en Bretagne avec une passe décisive et deux buts.

Aubameyang plus fort que Mbappé, Mohamed Henni craque

« C’est historique, Aubameyang Ballon d’Or ! Il est incroyable, il peut s’assoir à la table de Haaland, Mbappé, Harry Kane et Rashford. Je n’ai même pas peur de le dire, Aubameyang en ce moment c’est le meilleur attaquant d’Europe. Il est incroyable, regardez ce qu’il nous fait, ciseau, aile de pigeon. Est-ce que Mbappé sait le faire ? Non… Est-ce que Mbappé sait faire un salto en célébration ? Non… La célébration d’Aubameyang est en adéquation avec son niveau. On marche sur la lune on peut le dire » s’est enflammé le supporter marseillais, jubilant après cette nouvelle victoire olympienne. Reste maintenant à voir si les hommes de Gennaro Gattuso parviendront à enchainer avant Noël avec deux nouveaux succès contre Clermont et Montpellier afin de se rapprocher encore davantage des places qualificatives pour la Ligue des Champions.