OM ‍: Aubameyang chouchou des Marseillais, les chiffres ont parlé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM de Roberto De Zerbi sera l'une des attractions de la Ligue 1 la saison prochaine. Une nouvelle fois, énormément de Marseillais seront au rendez-vous pour soutenir leur équipe de coeur.

A Marseille, on se prépare doucement mais sûrement pour la nouvelle saison. Surtout que ce nouvel exercice sera sous les ordres d'un entraineur réputé et qui adore le beau jeu : Roberto De Zerbi. L'arrivée récente de l'Italien a redonné pas mal d'espoirs aux fans et observateurs de l'OM, plus que déçus de la dernière saison vécue. Si les Phocéens avaient atteint le dernier carré de la Ligue Europa, ils n'ont en revanche pas su se qualifier pour une compétition européenne via un championnat chaotique. Malgré tout, les supporters n'ont pas lâché leur équipe et ont toujours été fiers de s'afficher avec le maillot de l'OM. D'ailleurs, le club olympien a vendu énormément de maillots la saison passée.

Aubameyang, les fans de l'OM ont parlé

Selon les informations de La Provence, l'Olympique de Marseille a en effet vendu 330 000 maillots la saison passée. De quoi faire les affaires du club, qui a pu compter sur de belles rentrées d'argent. D'ailleurs, la stratégie phocéenne a payé puisque dans la cité phocéenne, les fans de l'OM peuvent désormais avoir accès à 4 boutiques officielles dans leur ville, pour 3 par exemple pour le PSG à Paris et l'OL à Lyon. A noter que, toujours selon le média local, c'est le flocage de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été le plus choisi la saison passée. Il faut dire que le Gabonais a fait fort, étant notamment l'un des grands artisans du bon parcours européen de l'Olympique de Marseille. La Provence précise toutefois que l'OM a « refusé de quantifier le nombre de maillots vendus au nom du numéro 10 et de connaître l’identité de ses coéquipiers qui le rejoignent sur la 2e et 3e marches du podium ». Dommage...