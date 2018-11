OM : Au fond du trou, il va revenir et casser la baraque à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Décevant depuis le début de la saison et auteur d’une prestation carrément catastrophique contre Montpellier début novembre, Jordan Amavi est désormais remplaçant à l’Olympique de Marseille. En effet, Lucas Ocampos et Hiroki Sakaï sont passés devant l’international français dans l’esprit de Rudi Garcia. Pourtant la saison dernière, l’ex-défenseur d’Aston Villa a montré qu’il pouvait être l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. C’est précisément pour cela que Manu Pires, son ancien formateur à Nice, ne se fait aucun souci pour le défenseur marseillais.

« Jordan est typiquement le joueur qui est arrivé à ce niveau grâce à son mental, car il ne lâchait jamais. Là, incontestablement, il subit un contrecoup psychologique. Il a tellement donné durant des années qu'il accuse peut-être le coup, et le fait de se retrouver sur le banc pourrait le faire repartir sur un autre cycle. Tous les footballeurs connaissent un trou, et il est dedans. Techniquement, ça va revenir, et physiquement aussi, car il est jeune et très équilibré sur le plan athlétique. Là, il est dans le doute, les gestes sont moins assurés, il ose moins car il a peur de rater. Mais, il suffit d'un bon match pour remettre la machine en marche, je ne me fais aucun souci pour lui » a expliqué sur Le Phocéen, celui qui est désormais directeur du centre de formation de l’AS Monaco. Espérons pour l’OM que Jordan Amavi sorte rapidement du trou dans lequel il est tombé. Car du côté des supporters phocéens et de Rudi Garcia, on perd patience…