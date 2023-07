OM ‍: Au bout du rouleau, Vitinha reçoit enfin du soutien

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Six mois après son arrivée, Vitinha joue déjà très gros cette saison, après des débuts clairement ratés. L'OM semble désormais le soutenir, ce qui n'a pas forcément été le cas précédemment.

Le nouvel OM n’a pour le moment qu’un seul attaquant dans son effectif, il s’agit de Vitinha. Le Portugais est le plus gros transfert de l’histoire du club marseillais, mais il a complètement raté ses six premiers mois. Très attendu, il a manqué ses matchs et n’a pas su trouver la mire, traversant ensuite une crise de confiance et des difficultés d’adaptation sur comme en dehors du terrain. Une période compliquée pendant laquelle Vitinha n’a clairement pas été très soutenu, publiquement du moins, par ses coéquipiers. Ni dans le coeur du vestiaire selon certaines indiscrétions publiées récemment.

Mbemba soutient Vitinha en portugais

Mais tout va changer avec la saison qui arrive, où pour le moment Vitinha n’a aucune concurrence, et pourra bénéficier d’une préparation complète ainsi que d’un changement d’entraineur. Les cartes seront remises à zéro, et son coéquipier Chancel Mbemba a assuré que l’ancien goleador de Braga va parvenir à remettre les pendules à l’heure. « Bientôt, nous connaîtrons la vision de la saison prochaine, lorsque nous commencerons à nous entraîner avec le nouvel entraîneur. L’objectif principal sera de se qualifier pour la Ligue des champions. Quant à Vitinha, je ne doute pas qu’il gagnera dans notre équipe. Il en bénéficiera dès sa première saison complète », a livré l’ancien défenseur du FC Porto à O Jogo. Un soutien en portugais dans le texte, qui fera certainement chaud au coeur pour Vitinha, qui a avoué en fin de saison avoir besoin de retrouver de la confiance pour donner le meilleur de lui-même. Les supporters, Marcelino et Pablo Longoria espèrent bien repartir d’une page blanche pour voir enfin le grand attaquant promis s’exprimer cette saison.