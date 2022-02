OM : Arsenal ouvre la porte, Saliba s’éloigne encore plus

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par Arsenal l'été dernier, William Saliba réalise une excellente saison à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen aurait aimé le conserver mais a priori, les Gunners devraient récupérer leur défenseur central. Pour le revendre dans la foulée ?

Solide dans les duels, athlétique et doué à la relance, William Saliba correspond parfaitement aux attentes de Jorge Sampaoli. Le défenseur central donne entière satisfaction à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille qui aurait sûrement aimé le conserver sur la durée. Malheureusement pour le technicien et ses dirigeants, il sera difficile voire impossible de conclure le transfert du Français. Rappelons qu’Arsenal n’a pas inclus d’option d’achat dans son prêt l'été dernier.

Saliba est fait pour l’OM il nous rassure faut le séquestrer les gars il doit rester à Marseille — 𝙻𝙴 𝙿𝙴𝚃𝙸𝚃 𝙼𝙰𝚁𝚂𝙴𝙸𝙻𝙻𝙰𝙸𝚂  (@Toto_RiinaOM) February 1, 2022

Il faudra donc négocier avec les Gunners et l’on imagine que le club phocéen n’aura pas les moyens financiers de boucler ce dossier. William Saliba retrouvera donc les Londoniens l’été prochain, mais pas forcément pour très longtemps. En effet, le média italien Calciomercato affirme que l’international Espoirs français a la cote sur le marché des transferts. Le Milan AC, l’Inter Milan et le Real Madrid suivraient sa progression. Et visiblement, Arsenal ne s'opposerait pas au départ définitif de son défenseur central, à condition de récupérer les 30 millions d’euros investis à son arrivée.

A ce prix, la direction olympienne ne participera pas aux enchères. D’autant que la perspective de rejoindre un grand d’Europe séduira probablement l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. Ce possible départ semble pourtant contredire la volonté affichée par le manager d’Arsenal Mikel Arteta. « Il reviendra pour la pré-saison et il sera avec nous, avait annoncé l’Espagnol en septembre dernier. J'espère qu'il reviendra après avoir joué un certain nombre de matchs, et que ses performances auront évolué dans le bon sens. C'est pour cela qu'on a pris cette décision. » Quelques mois plus tard, le plan a peut-être changé.