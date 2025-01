OM ‍: Arsenal arrive, le dossier Wahi devient fou

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Suivi par West Ham qui envisagerait de mettre 30 millions d’euros sur la table, Elye Wahi est désormais une cible surprise d’Arsenal. L’OM se frotte les mains.

Décevant en cette première partie de saison, Elye Wahi reste malheureusement pour Marseille dans la lignée de l’exercice précédent, où il n’avait pas convaincu à Lens. Roberto De Zerbi ne semble pas plus convaincu que cela par l’ancien de Montpellier, qui a perdu la confiance et sa place de titulaire par la même occasion. Neal Maupay lui est clairement passé devant, et le fait qu’il n’y ait plus que la Ligue 1 à Marseille pour la suite de la saison ouvre plus que jamais la porte à un départ de l’avant-centre. Comme confié dans La Provence ce jeudi matin, Wahi n’est en revanche pas très chaud pour quitter l’OM aussi rapidement, alors qu’il estime qu’il s’agit encore de sa période d’intégration même si la patience n’est pas forcément le point fort sur le Vieux Port.

Arsenal a besoin d'un avant-centre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Il n’empêche, être un avant-centre de second choix dans un club qui réussit un bon début de saison, attire les convoitises. West Ham s’est renseigné à son sujet et pourrait même faire une offre colossale pour renforcer son attaque. Le montant de 30 millions d’euros est évoqué, ce qui serait même supérieur à ce que l’OM a dépensé pour le faire venir de Lens (25 ME). Mais Wahi n’est encore une fois pas spécialement chaud pour rejoindre une équipe de Premier League, et surtout de bas de tableau.

La donne pourrait changer dans les prochaines heures, car Arsenal monte au créneau. L’autre club londonien vient de perdre Gabriel Jesus sur blessure, et n’a quasiment plus d’avant-centre dans son effectif. Kai Havertz joue régulièrement à ce poste, mais cela ne donne pas satisfaction, à l’image de sa performance récente contre Manchester United en Coupe. Mikel Arteta rêve donc d’un beau cadeau de Noël avec un peu de retard, et ambitionne de faire venir Dusan Vlahovic de la Juventus en plan A, et possède selon Caughtoffside un certain Elye Wahi en plan B. L’intérêt d’Arsenal pourrait donc tout changer, car les Gunners ont de gros moyens financiers et l’OM ne serait pas perdant, tandis que le joueur pourrait être séduit par l’idée de jouer la Ligue des Champions et le titre en Premier League. Le mercato marseillais, déjà loin d’être terminé, vivrait alors une sacrée secousse qui autoriserait Pablo Longoria à chercher un nouveau numéro 9.