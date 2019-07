OM : Anigo aurait fait mieux que Zubi, Pape Diouf balance

Dans : OM, Mercato.

Considéré par beaucoup de supporters marseillais comme le meilleur président du club des années 2000, Pape Diouf conserve donc une très belle cote de popularité dans la cité provençale. L’ancien président est persuadé d’avoir toujours la recette magique pour faire marcher l’OM, et ne se prive pas pour tailler tous les dirigeants qui lui ont succédé à chaque prise de parole. Dans les colonnes de La Provence, l’ancien agent de joueurs a ainsi torpillé le Champions Project, accusant notamment les dirigeants d’avoir gâché les 200 ME pour recruter, et estimant que José Anigo aurait fait bien mieux avec cette manne financière.

« "Certains m'ont dit : "Il y a quand même un grand nom, Zubizarreta." J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le répète : il a probablement fait ses preuves dans le football international. Je ne remets pas en cause ses compétences, mais son utilité à l'OM. Il n'est pas habitué à travailler dans un club qui a besoin de recruteurs et d'observateurs allant chercher des joueurs sur des terrains parfois improbables. Zubizarreta a toujours joué du carnet de chèques du Barça, a toujours su aller au Bayern, à Manchester... Mais au vu de la situation actuelle, est-ce de cela dont l'OM a besoin ? Je m'interroge. Je préfère nettement quelqu'un comme José Anigo qui a su aller chercher des garçons que personne n'attendait », a livré Pape Diouf, qui vante ainsi les qualités de son ex-entraineur et directeur sportif, qui a réalisé quelques coups restés dans la légende de l’OM, et d’autres beaucoup moins…