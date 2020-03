OM : André Villas-Boas dénonce le scandale de PSG-Dortmund

Dans : OM.

André Villas-Boas n’a pas aimé une chose dans la qualification du PSG en Ligue des Champions : la fête des supporters rassemblés au pied du Parc des Princes.

La réponse positive de la Préfecture de Paris avait étonné tout le monde : oui les supporters du PSG, non autorisés à entrer dans le Parc des Princes à huis-clos en raison de l’épidémie de Coronavirus, avaient obtenu l’accord pour se rassembler devant le stade et encourager, à leur manière, leur équipe. Si les images sont magnifiques, le déroulement des opérations laisse tout le monde circonspect à l’heure où il est recommandé d’éviter les rassemblements, et où les réunions de plus de 1000 personnes sont interdites. Même du côté de Marseille, on estime que cette scène laisse vraiment penser qu’en France, aucune action sérieuse n’est prise pour éviter les contaminations en masse, alors que toute l’Europe va dans l’autre sens. Cette « spécificité » française, André Villas-Boas ne la comprend pas du tout.



« Il ne faut pas autoriser les rassemblements devant le stade. Hier à Paris c'était ridicule, pour moi c'est un scandale. Si on a OM-PSG à huis clos, vous imaginez combien de supporters vont vouloir venir ? Si un membre de ma famille est touché par un mec qui sort de cet événement (rassemblement en bas du Parc), je vais porter plainte contre la Préfecture de Paris ! Si on prend des mesures, il faut les prendre à fond. Sinon, on n’en prend pas », a clamé l’entraineur de l’OM, assez interloqué de voir Layvin Kurzawa descendre dans la rue, saluer et embrasser les supporters sans se soucier des directives fixées par les instances, le gouvernement et son club également.