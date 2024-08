OM ‍: Amine Harit refuse une offre incroyable, les supporters en larmes

Dans : OM.

L'OM voit arriver l'intérêt du Zénith pour Amine Harit avec un grand intérêt, mais le milieu de terrain marocain, qui se sent bien à Marseille, est prêt à tout refuser pour rester en Provence. Ce qui n'arrange pas Longoria.

Toujours dans les plans de Roberto De Zerbi, qui n’en fait pas un titulaire mais un joueur sur lequel il compte pour la saison à venir, à l'image de sa titularisation samedi contre Sunderland, Amine Harit n’est en revanche pas vraiment dans les plans des supporters de l’OM. Ces derniers s’exaspèrent de le voir à chaque rencontre, notamment dans sa faculté à trop conserver le ballon et à parfois foncer vers l’avant sans réfléchir pour peu de résultats. Résultat, si l’ancien nantais a eu une très bonne période, il n’a jamais su retrouver son aura et son coté décisif d’avant sa blessure à Monaco, en novembre 2022.

Harit se voit rester à l'OM

Acheté pour 5 ME après son prêt en provenance de Schalke, l’international marocain ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et c’est ce qui est en train de se passer avec la proposition du Zénith de Saint-Pétersbourg pour le faire venir cet été. Le club russe entend mettre une somme proche de 10 millions d’euros, même si l’OM espère voir l’addition grimper encore un peu. Mais pour le moment, selon les informations du compte insider La Tribune OM, cela ne sert à rien de trop s’avancer entre les clubs car Harit n’a aucune intention de quitter la Provence cet été. Le Zénith, dont les moyens financiers sont énormes, rêve de le convaincre avec un gros contrat et un salaire démesuré, mais le milieu de terrain entend rester à Marseille et s’imposer dans l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Une décision qui n’arrange pas les affaires de Pablo Longoria, qui ne dit jamais non à une belle vente en dehors de quelques incontournables comme Leonardo Balerdi.

🔙🎥 L’ouverture du score de 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐌𝐨𝐮𝐦𝐛𝐚𝐠𝐧𝐚 🇨🇲 face à Sunderland !



Pour le moment, c’est en tout cas le joueur qui est en position de force avec son contrat allant jusqu’en juin 2027 et le fait que l’OM ne peut pas se permettre de le mettre de côté au risque de voir sa valeur marchande fondre. Les discussions se poursuivent, mais si Harit continue d’afficher cette fermeté, comme ses coéquipiers Samuel Gigot ou Chancel Mbemba, il sera difficile pour Pablo Longoria de faire rentrer dans les caisses les millions d’euros cet été.