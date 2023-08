OM ‍: Alexis Sanchez traite Longoria de menteur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après avoir tergiversé cet été au mercato, Alexis Sanchez va retrouver son ancien club l'Inter Milan. Le Chilien en a profité pour publier un message d'adieux pour les supporters de l'OM. S'il n'a pas renouvelé son contrat, il estime ne pas en être le responsable.

Un petit intermède à l'OM avant de reprendre son quotidien milanais, tel est le résumé des deux dernières saisons d'Alexis Sanchez sur le marché des transferts. La nouvelle n'a pas été officialisée par l'Inter Milan mais il est désormais assuré que l'attaquant chilien va redevenir un joueur nerazzuri dans les prochaines heures. Au moment de signer son contrat, Sanchez a quand même voulu faire ses adieux à Marseille et à ses supporters. Des mots pour communiquer tout son amour pour l'environnement phocéen mais aussi pour rétablir un peu la vérité sur le mercato estival.

Sanchez à l'OM, Longoria a tout fait capoter

« Pour Marseille et son peuple, je n’ai que des mots de remerciement, aux dirigeants, à l’équipe médicale, aux cuisiniers et à tous ceux qui travaillent au club. Merci à mes coéquipiers avec qui j’ai partagé de très beaux moments. Merci de m’avoir supporté et désolé d’avoir tant exigé à chaque match et entraînement. Et surtout merci à tous les Marseillais qui ont toujours montré leur soutien et leur affection dans les bons comme dans les mauvais moments. C’est une très belle chose », a t-il écrit sur Instagram avant de s'attaquer à la direction marseillaise sur la question du renouvellement raté de son contrat cet été.

Il révèle avoir voulu continuer à l'OM sans toutefois obtenir l'accord en ce sens de Pablo Longoria. « Je voudrais dissiper certaines rumeurs et confirmer que mon intention était de continuer à Marseille. Je l’ai toujours dit, mais les accords dépendent de deux parties, pas seulement de moi… et cette fois, le staff technique avait d’autres choix mais je les respecte », a t-il lâché pour conclure. De quoi confirmer que Pablo Longoria est sans pitié pour bâtir l'équipe marseillaise au mercato, quitte à se mettre à dos des stars du football comme Alexis Sanchez.