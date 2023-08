OM ‍: Alexis Sanchez répond à Longoria, ce n'est pas anodin

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent jeudi devant la presse, Pablo Longoria a fait savoir qu’un retour d’Alexis Sanchez n’était plus à l’ordre du jour. Mais sur les réseaux sociaux, le Chilien a fait savoir qu’il pensait toujours à l’OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille depuis le 30 juin, Alexis Sanchez est au cœur du feuilleton de l’été dans la cité phocéenne. Prolongera, prolongera pas ? Les supporters de l’OM ont longtemps cru au retour d’El Nino Maravilla mais avec les arrivées cumulées d’Aubameyang, Sarr et Ndiaye, le secteur offensif semble bouché surtout s’il l’on y rajoute Vitinha, Harit ou encore Ounahi et Mughe.

Alexis Sanchez qui commente la dernière publi de l’OM sur insta et il suit pour le moment toujours l’OM ( il ne suit aucun autre anciens clubs ) @VanTeamOM 👀😅 pic.twitter.com/oKkekhix3t — Hazam (@Zam59760) August 3, 2023

Lors de la conférence de presse de présentation de certaines recrues estivales jeudi, Pablo Longoria a d’ailleurs été très clair en répondant à une question sur l’avenir d’Alexis Sanchez. « À ce moment, sauf la position de latéral droit, on pense être complet. On a doublé tous les postes. Au milieu, on est cinq. En ce moment, je considère qu’on est complet sauf si on a des sorties de joueurs » a déclaré le président de l’Olympique de Marseille.

Alexis Sanchez pense toujours à l'OM

Reste que le Chilien est toujours libre et que l’OM a quand même un œil sur sa situation. D’autant que de son côté, l’ex-attaquant de l’Inter Milan et du FC Barcelone pense toujours à Marseille. La preuve, Alexis Sanchez s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux en likant l’une des dernières publications mises en ligne par le club phocéen. Une vidéo de l’ovation reçue par Amine Harit lors de son entrée en jeu au Vélodrome face au Bayer Leverkusen mercredi soir (1-2), likée et commentée par Alexis Sanchez avec un émoticône de mains qui applaudissent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Suffisant pour relancer le feuilleton ? En agissant de la sorte, le joueur de 34 ans sait en tout cas que cela serait remarqué, de la même manière que les supporters avaient été chauffés à blanc lorsque Sanchez avait publié une photo de ses chiens avec la localisation « Marseille ». Bien que Pablo Longoria ait fermé la porte à l’international chilien jeudi, l’espoir perdure chez certains supporters de revoir Alexis Sanchez sous le maillot bleu et blanc de l’OM la saison prochaine.