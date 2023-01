OM : Alexis Sanchez n'était donc pas une fraude

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Samedi face à Lorient, Alexis Sanchez a retrouvé le chemin des filets avec une superbe frappe dans la lucarne. Le Chilien affiche des statistiques correctes mais, que l'OM se rassure, ce ne sont pas les chiffres d'un pré-retraité.

Alexis Sanchez s'est rappelé au souvenir des supporters de l'OM au moment où la question de recruter un nouvel avant-centre se pose. Le Chilien a contribué au succès marseillais face à Lorient, donnant l'avantage à son club d'une superbe frappe en début de deuxième période. L'ancien du Barça et d'Arsenal a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis la reprise de la saison. Son dernier but en Ligue 1 remontait au dernier match avant le Mondial, il avait alors inscrit un coup-franc à l'AS Monaco. Dans le jeu, sa dernière réalisation en Ligue 1 remontait même au 10 septembre face à Lille.

Sanchez déjà en avance sur son rythme à l'Inter

Avec 6 buts en 16 matches de championnat, on ne peut pas dire qu'Alexis Sanchez casse tout sur son passage. Toutefois, comme le rappelle le journal l'Equipe, le Chilien fait déjà mieux que lors de la dernière saison à l'Inter Milan. Il avait ainsi trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 27 rencontres de Serie A. On peut ajouter à ce total ses 2 buts en Ligue des champions ainsi que celui inscrit face à Hyères en coupe de France.

Il a éreinté la défense des Merlus avec ses appels incessants et a brillé dans le jeu grâce à sa technique et sa grinta. 🥵

Une perf’ ponctuée par 𝙪𝙣 𝙗𝙪𝙩 𝙢𝙖𝙜𝙣𝙞𝙛𝙞𝙦𝙪𝙚 ! 👌✨

Alexis Sanchez est l’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 by @ParionsSport de cet #OMFCL ! 🔥 pic.twitter.com/YLATvmQjHA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 15, 2023

Un constat rassurant pour les supporters de l'OM. Sanchez est de nouveau présent au tableau d'affichage et réalise un exercice convenable. On est désormais bien loin des rumeurs d'un joueur démotivé et presque en retraite sur la Canebière. Le Chilien peut espérer un total de buts correct pour sa saison marseillaise, peut-être pas la dernière. Toutefois, on se dit qu'avec un autre attaquant pour l'épauler, le généreux joueur de 34 ans pourrait encore améliorer son rythme pour placer l'OM le plus haut possible au classement.