OM : Agacé par Balotelli, l'OM vise un attaquant de Premier League !

L'attitude de Mino Raiola et de Mario Balotelli commence à singulièrement taper sur le système des dirigeants de l'Olympique de Marseille, lesquels aimeraient que l'attaquant italien se positionne une bonne fois pour toutes lors de ce mercato estival 2018. Mais gouverner c'est prévoir et il semble évident que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud n'attendront pas comme l'an dernier le dernier jour du mercato pour recruter le buteur tant attendu par les supporters de l'OM.

Alors, le staff marseillais travaille sur d'autres pistes et c'est dans ce cadre que des contacts auraient été renoués avec un attaquant que l'on a déjà cité comme proche de l'Olympique de Marseille, à savoir Islam Slimani. Même s'il faut relativiser cette rumeur, le 10 Sport affirme que l'OM a bien contacté l'entourage de l'international algérien de Leicester afin de connaître ses intentions lors de ce mercato. Pour l'instant, cela n'a pas débouché sur une offre formelle de la part du club phocéen, mais le clan Slimani sait que les choses pourraient rapidement évoluer en fonction du dossier Balotelli. Concernant le joueur de Leicester, l'OM pourrait se retrouver en concurrence avec le Sporting Lisbonne.