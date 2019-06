OM : Adil Rami « pisse » sur les supporters de Marseille et un média !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec l’arrivée au club d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille démarre un nouveau cycle.

Et la semaine dernière en conférence de presse, le coach portugais ainsi que le directeur sportif Andoni Zubizarreta ont annoncé la couleur. Désormais, c’est en majorité sur les jeunes que le 5e de Ligue 1 entend s’appuyer. Cela signifie que de nombreux cadres ayant dépassé la trentaine seront gentiment poussés dehors au mercato. On pense à Kevin Strootman ou pourquoi pas à Steve Mandanda, mais surtout à un certain Adil Rami, dont les performances ont laissé à désirer en 2019.

De plus, l’attitude du joueur en dehors du terrain a de plus en plus de mal à passer chez les supporters. D’autant que ceux-ci, qui se sont exprimés en faveur d’un départ de Rami au mercato via une consultation sur le site du Phocéen, ont été la cible du joueur. Sur Instagram, l’ancien défenseur du FC Séville a effectivement répondu d’une manière très peu élégante aux fans de l’OM, lesquels étaient 87 % à se prononcer en faveur d’un départ d’Adil Rami. Un post qui pourrait bien convaincre les 13 % restants que le champion du monde 2018, qui a reçu mardi la Légion d'Honneur des mains d'Emmanuel Macrodn, n’a plus sa place en Provence.